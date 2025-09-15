Партия Сержа Саргсяна обсуждает не выборы 2026 года, а импичмент Пашиняна - депутат

Республиканская партия Армении обсуждает не участие в выборах 2026 года, а вопрос импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом заявил глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян .

Он выразил надежду, что инициативу поддержат и другие партии, так как, по его словам, до выборов Пашинян может принять решения с «необратимыми для страны последствиями».

Мамиджанян напомнил, что в конце сентября планирует провести парламентские слушания для консолидации парламентской и внепарламентской оппозиции с целью выражения недоверия премьеру.

По его словам, если к власти придет Республиканская партия, переговоры с Азербайджаном должны быть пересмотрены «с учетом интересов Армении». Мамиджанян полагает, что для этого существуют «правовые основания».

Напомним, что парламентские выборы в Армении, по итогам которых будет сформировано новое правительство, состоятся в июне 2026 года.

