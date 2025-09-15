Спасатели назвали число утонувших за лето

За три летних месяца (июнь, июль и август) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 79 обращений, связанных со случаями утопления.

Как сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), из них 11 обращений - от женщин, 68 - от мужчин.

Поступившие вызовы стали основанием для привлечения бригад скорой помощи.

Так, 23 человека с диагнозом «утопление» были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи. 30 людям медицинская помощь была оказана на месте, и после того как их состояние было оценено как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

В общей сложности было зарегистрировано 26 случаев смерти до прибытия врачей.

Отметим, что, помимо Баку, обращения по поводу утоплений поступали из Сумгайыта, Ширвана, Астары, Товуза, Саатлы, Лянкярана, Габалы, Загаталы, Имишли и Агдаша.