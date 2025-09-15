В этих местах в Баку наблюдаются сильные заторы

С началом учебного года движение транспорта на улицах столицы становится более интенсивным.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, это особенно заметно в районах, где расположены школы, детские сады и высшие учебные заведения.

В такой ситуации водителям, родителям, школьникам и студентам крайне важно строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить как безопасность, так и избежать потери времени.

Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел принимают различные меры для предотвращения пробок и заторов вблизи образовательных учреждений. На некоторых улицах и проспектах применяется режим «зелёной волны» для светофоров.