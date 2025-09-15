Навеки свободный. Азербайджан отмечает 107-летие освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

Сегодня Азербайджан отмечает знаменательную дату, которая стала одним из самых ярких символов вечной дружбы и братства азербайджанского и турецкого народов - исполняется 107 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

15 сентября 1918 года Азербайджанская национальная армия совместно с Кавказской исламской армией освободили Баку от армянских вооруженных банд и большевистских частей. Это историческое событие сыграло важнейшую роль в укреплении независимости и формировании границ молодого Азербайджанского государства.

Несмотря на тяжелое положение Османской империи и противодействие ряда европейских держав, Турция не оставила Азербайджан в беде и направила на помощь братскому народу Кавказскую исламскую армию.

Министр обороны Османской империи Энвер паша назначил своего младшего брата Нури пашу командующим Кавказской исламской армией. Так в 28 лет Нури паша возглавил войско, которому суждено было освободить Баку и другие города Азербайджана от бесчинств большевиков и дашнаков.

25 мая 1918 года Кавказская исламская армия прибыла в Гянджу, где ее ряды пополнила тысяча азербайджанских добровольцев. Численность армии достигла 12 тысяч человек. В ожесточенных боях она освободила Гёйчай, Сальян, Агсу, Кюрдамир, а 15 сентября 1918 года был освобожден Баку.

16 сентября в Баку прошел парад азербайджано-османских воинских частей. На следующий день правительство Азербайджана переехало из Гянджи в Баку. Нури пашу встречали с глубочайшим уважением во всех уголках Азербайджана. С особым воодушевлением его приветствовали жители Баку, где в мечети «Тезепир» он обратился к горожанам со словами поддержки и братства.

Вскоре после подписания Мудросского перемирия Османская империя была вынуждена отвести войска за довоенные границы, и Кавказская исламская армия покинула Баку.

Спасательная миссия Кавказской исламской армии, завершившаяся освобождением Баку от дашнакско-большевистской оккупации, стала переломным моментом в истории Азербайджана. Именно это событие открыло перед Азербайджанской Демократической Республикой возможность сосредоточиться на процессах государственного строительства и укрепления своей независимости.

Освобождение Баку вошло в историю Азербайджана как великая победа и торжество тюркского единства и братства. В кровопролитных боях за свободу Баку героически пали 1130 турецких воинов, память об их подвиге золотыми буквами вписана в нашу историю и хранится в сердцах азербайджанского и турецкого народов.

Уместно отметить, что тремя годами ранее азербайджанцы сражались бок о бок с турецкими воинами в Чанаккале. Многие из них пали на поле сражения, оставив память о своем шехидстве в сердце и памяти братского народа. Символично, что президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган вместе отметили 100-летие победы в Чанаккале в Турции в 2015 году, и 100-летие освобождения Баку от оккупации в Азербайджане в 2018 году.

Еще один славный пример азербайджано-турецкого братства – Великая Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне. Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, доблестная Азербайджанская армия покончила с многолетней оккупацией наших земель, восстановив историческую справедливость и обеспечив торжество международного права.

И если в 1918 году Османская империя пришла на помощь Азербайджану военной силой, то в 2020 году Турция оказала братской стране политическую и моральную поддержку, что стало серьезным фактором, укрепившим позиции нашей страны и не позволившим внешним силам вмешаться в развитие событий.

Сегодня нерушимое братство Азербайджана и Турции, скрепленное историей и испытанное временем, подтверждая мудрое изречение: «Одна нация - два государства», продолжает уверенно вести наши народы к новым вершинам.