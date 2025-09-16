Глава Минфина США: Вторичные санкции ЕС завершат войну России с Украиной за 2-3 месяца

Министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что российско-украинская война прекратится за два-три месяца, если европейские страны введут вторичные санкции против государств, закупающих у РФ нефть.

«Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные санкции против покупателей российской нефти, конфликт завершится за 60 или 90 дней», - заявил Бессент в интервью агентствам Bloomberg и Reuters.

15 сентября президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против России, но при условии, что Европа первой ужесточит свои ограничения в отношении РФ, поскольку, по его словам, недопустимо, чтобы Вашингтон действовал против Москвы «по полной», а европейские страны при этом продолжали покупать российскую нефть. Еще одним условием введения антироссийских ограничений со стороны США он называл прекращение покупки российской нефти всеми странами НАТО и установление ими импортных пошлин в отношении Китая в размере 50-100%.