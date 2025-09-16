Хикмет Гаджиев опубликовал кадры парада карабахских скакунов в Шуше - ВИДЕО

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видео с торжественного парада карабахских скакунов в городе Шуша.

«Сегодня на исторической равнине Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся парад карабахских скакунов, олицетворяющий нерушимую дружбу Азербайджана и ОАЭ. Карабахские скакуны - символ наследия и братства - вновь объединили культуры на этой священной земле», - написал Гаджиев в соцсети "Х".