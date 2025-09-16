Хикмет Гаджиев опубликовал кадры парада карабахских скакунов в Шуше - ВИДЕО
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видео с торжественного парада карабахских скакунов в городе Шуша.
«Сегодня на исторической равнине Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся парад карабахских скакунов, олицетворяющий нерушимую дружбу Азербайджана и ОАЭ. Карабахские скакуны - символ наследия и братства - вновь объединили культуры на этой священной земле», - написал Гаджиев в соцсети "Х".
🐎 Today at the historic Cıdır Plain in Shusha, an exemplary parade of Karabakh horses celebrated the enduring friendship between Azerbaijan and the United Arab Emirates. A symbol of heritage and brotherhood, the Karabakh horse once again connected cultures on this sacred land. pic.twitter.com/VHYP2QrUuR— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 16, 2025