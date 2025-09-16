В Баку пройдёт 11-я Международная книжная выставка

С 1 по 7 октября в Бакинском Экспо-центре состоится 11-я Бакинская международная книжная выставка (Baku International Book Fair 2025).

Как сообщает 1news.az, выставка, организованная Министерством культуры, будет посвящена теме «Техно-человек: легенда вчерашнего дня, событие сегодняшнего».

В настоящее время для участия в выставке зарегистрировались 41 зарубежная организация из 18 стран, а также более 100 местных издательств, полиграфических предприятий и других учреждений, связанных с книжной индустрией.

В выставке примут участие народные писатели и поэты Азербайджана, известные молодые авторы, а также всемирно известные зарубежные писатели.

В рамках выставки будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг на темы инклюзивности и другие актуальные темы, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, конкурсы, часы чтения и музыкальные часы, а также платформы для сотрудничества между субъектами книжной индустрии.

Всего за время проведения выставки планируется более 250 мероприятий в различных форматах.

На выставке будут представлены выдающиеся писатели и учёные из Турции, Аргентины, Великобритании, Литвы, Катара и других стран.

Для посетителей будет обеспечен проезд на специальных автобусах от станций метро «Эльмляр Академиясы», «28 Мая» и «Кёроглу» до Бакинского Экспо-центра.

Время работы выставки: с 10:00 до 20:00.

Вход на выставку бесплатный.

Документы для участия в выставке должны быть представлены в Оргкомитет не позднее 25 сентября 2025 года.

Горячая линия: (+99412) 147