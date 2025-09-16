Обвиняемому в убийстве американского активиста Кирка предрекли расстрел

Подозреваемому по делу о нападении на американского консервативного активиста Чарли Кирка может грозить расстрел.

Об этом в ходе интервью для телеканала Fox Newsрассказала генеральный прокурор США Памела Джо Бонди.

Ожидается, что злоумышленнику предъявят обвинение в убийстве первой степени. Это произойдет 16 сентября или позже, но до конца текущей недели. При этом, по законам штата Юта, за совершенное преступление мужчину могут приговорить к смертной казни.

«Как сказал губернатор, они будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды», — подчеркнула Бонди.

Также ситуацию прокомментировал директор Федерального бюро расследований США Кашьяп Патель.

Он отметил, что подозреваемый признался в содеянном в переписке. Более того, его ДНК было найдено на оружии, находившемся на месте преступления.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею.

Его экстренно госпитализировали, но Кирк скончался в больнице.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека сдал отец, который проработал в полиции 27 лет.

Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды погибшего активиста. Свою вину он не признал.

Источник: Газета.ру