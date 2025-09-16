Министр образования: «Если выпускник не сдаёт МИГ, виноват вуз»

Если человек, окончивший педагогический факультет высшего учебного заведения в стране, не набирает даже минимальный балл на экзамене МИГ (конкурс по приёму учителей на работу в государственные школы), возникает вопрос: несёт ли ответственность за это учебное заведение, выдавшее ему диплом?

Как сообщает BAKU.WS, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев в программе «Hədəf» (Цель) на телеканале AzTV.

Министр отметил, что в некоторых случаях дипломы в университетах выдаются, исходя из определённых амбиций:

«Если вы дали человеку диплом, я не говорю, чтобы он набрал самый высокий балл, я говорю, чтобы он набрал хотя бы минимальный. Эти дипломы порой выдаются из чувства жалости, порой, чтобы не сталкиваться с кем-то лицом к лицу, порой, чтобы не столкнуться с чьим-то недовольством. А потом, когда у этих людей нет навыков на рынке труда, ответственность за это несёт то самое высшее учебное заведение. Неправильно это скрывать».