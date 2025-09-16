Смертельное ДТП в Кюрдамире - ФОТО

В Кюрдамирском районе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошёл на улице Вагифа.

Автомобиль марки «Hyundai» потерял управление и врезался в столб на обочине дороги.

В результате аварии пассажир, житель Кюрдамирского района Мамедов Фуад Этибар оглу, 1988 года рождения, скончался на месте. Другой пассажир - Нуриев Джошгун Джавид оглу, 1990 года рождения, получил тяжёлые телесные повреждения и был доставлен в Центральную районную больницу Кюрдамира. Водитель автомобиля в результате ДТП не пострадал.

По факту ведётся расследование.