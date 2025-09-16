 Дорожная полиция советует гражданам оставить машины дома на время «Формулы-1» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Дорожная полиция советует гражданам оставить машины дома на время «Формулы-1» - ФОТО

Фаига Мамедова10:47 - Сегодня
Дорожная полиция советует гражданам оставить машины дома на время «Формулы-1» - ФОТО

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам движения в связи с проведением «Гран-при Азербайджана Формулы-1 - 2025».

Как сообщили 1news.az в Управлении, в обращении говорится:

«В связи с проведением «Гран-при Азербайджана Формулы-1 - 2025» в Баку и с целью предотвращения транспортного коллапса в столице просим граждан, прибывающих в город из пригородных посёлков и сёл, а также из других городов и районов республики, отдавать предпочтение общественному транспорту с 19 по 21 сентября. Жителей столицы просят по возможности меньше пользоваться личными автомобилями, передвигаться по центру города только на общественном транспорте и вообще не выезжать на дороги на старых и неисправных транспортных средствах.

Кроме того, сообщаем, что 15, 16 и 17 сентября въезды и выезды на гоночную трассу, указанные ниже, будут свободны для движения транспорта без остановок и стоянок с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00.

18 сентября эти дороги будут открыты с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером.

Точки въезда:

С Сальянского шоссе в сторону проспекта Нефтяников и круга Азнефть.

С улицы М.Лермонтова в сторону улицы 50-летия ООН и улицы Истиглалийят.

С улицы С.Вургуна в сторону улицы У.Гаджибейли и проспекта Бюльбюля.

С проспекта Бюльбюля в сторону улицы Хагани и проспекта Нефтяников.

С пересечения улиц Низами и Пушкина в сторону улицы Хагани.

Точки выезда:

С проспекта Нефтяников в сторону Бакинского морского порта и ТЦ «Crescent Mall».

С улицы Истиглалийят в сторону проспекта Азербайджан.

С проспекта Нефтяников в сторону круга Азнефть и ТЦ «Dəniz Mall».

Указанные дороги будут использоваться только как транзитные коридоры. Кроме того, за исключением чрезвычайных ситуаций, когда транзитные коридоры открыты, парковка, посадка и высадка пассажиров запрещены. Также на этих дорогах исключается движение большегрузных автомобилей и общественного транспорта».

Поделиться:
233

Актуально

Общество

Дорожная полиция советует гражданам оставить машины дома на время «Формулы-1» - ...

Общество

Международный аэропорт Гейдар Алиев побил рекорд пассажиропотока - ФОТО

Общество

Азербайджан наращивает оборонные расходы

Спорт

Бакинская гонка в ожидании новой битвы титанов

Общество

В Баку за нарушения приостановлена работа развлекательного клуба - ФОТО - ВИДЕО

Международный аэропорт Гейдар Алиев побил рекорд пассажиропотока - ФОТО

Дорожная полиция советует гражданам оставить машины дома на время «Формулы-1» - ФОТО

Азербайджан наращивает оборонные расходы

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Транспорт из аэропорта в город: BakuBus напомнили о наличии своего маршрута

Появились кадры подготовки вооруженной провокации жителем Ханкенди - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бакинский метрополитен готовится к революционной инновации в оплате проезда

Кадры гонок BakuBus в Баку - ВИДЕО

Последние новости

Серж Саргсян спит и видит импичмент Пашиняна

Сегодня, 11:35

Хавьер Бардем надел арафатку на премию «Эмми» и потребовал свободу Палестине

Сегодня, 11:20

В Баку за нарушения приостановлена работа развлекательного клуба - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Тото Вольф: «Секция около крепости в Баку - хорошее испытание для машины и гонщика»

Сегодня, 11:12

В Иреване осознают взаимное влияние азербайджано-армянской и армяно-турецкой нормализации

Сегодня, 11:08

США надеются, что ситуация в Украине не дойдет до введения санкций против РФ

Сегодня, 11:05

Международный аэропорт Гейдар Алиев побил рекорд пассажиропотока - ФОТО

Сегодня, 11:00

Австралия ужесточает контроль: детям до 16 лет запретят доступ к соцсетям

Сегодня, 10:55

Рубио предупреждает: Трамп может решить, что урегулирование в Украине невозможно

Сегодня, 10:50

Дорожная полиция советует гражданам оставить машины дома на время «Формулы-1» - ФОТО

Сегодня, 10:47

Азербайджан наращивает оборонные расходы

Сегодня, 10:43

В Азербайджане оштрафованы владельцы известных ресторанов

Сегодня, 10:40

Адвокатам разрешат защищать себя в суде

Сегодня, 10:38

Задержан мужчина, подозреваемый в крупном наркотрафике

Сегодня, 10:35

Сборная Азербайджана - с четырьмя наградами на чемпионате мира

Сегодня, 10:30

Смертельное ДТП в Кюрдамире - ФОТО

Сегодня, 10:28

Roblox и азербайджанские дети: где заканчивается игра и начинаются риски

Сегодня, 10:24

Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе

Сегодня, 10:20

Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Сегодня, 10:17

Бакинская гонка в ожидании новой битвы титанов

Сегодня, 10:15
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в Баку15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22