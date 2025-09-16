Дорожная полиция советует гражданам оставить машины дома на время «Формулы-1» - ФОТО

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам движения в связи с проведением «Гран-при Азербайджана Формулы-1 - 2025».

Как сообщили 1news.az в Управлении, в обращении говорится:

«В связи с проведением «Гран-при Азербайджана Формулы-1 - 2025» в Баку и с целью предотвращения транспортного коллапса в столице просим граждан, прибывающих в город из пригородных посёлков и сёл, а также из других городов и районов республики, отдавать предпочтение общественному транспорту с 19 по 21 сентября. Жителей столицы просят по возможности меньше пользоваться личными автомобилями, передвигаться по центру города только на общественном транспорте и вообще не выезжать на дороги на старых и неисправных транспортных средствах.

Кроме того, сообщаем, что 15, 16 и 17 сентября въезды и выезды на гоночную трассу, указанные ниже, будут свободны для движения транспорта без остановок и стоянок с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00.

18 сентября эти дороги будут открыты с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером.

Точки въезда:

С Сальянского шоссе в сторону проспекта Нефтяников и круга Азнефть.

С улицы М.Лермонтова в сторону улицы 50-летия ООН и улицы Истиглалийят.

С улицы С.Вургуна в сторону улицы У.Гаджибейли и проспекта Бюльбюля.

С проспекта Бюльбюля в сторону улицы Хагани и проспекта Нефтяников.

С пересечения улиц Низами и Пушкина в сторону улицы Хагани.

Точки выезда:

С проспекта Нефтяников в сторону Бакинского морского порта и ТЦ «Crescent Mall».

С улицы Истиглалийят в сторону проспекта Азербайджан.

С проспекта Нефтяников в сторону круга Азнефть и ТЦ «Dəniz Mall».

Указанные дороги будут использоваться только как транзитные коридоры. Кроме того, за исключением чрезвычайных ситуаций, когда транзитные коридоры открыты, парковка, посадка и высадка пассажиров запрещены. Также на этих дорогах исключается движение большегрузных автомобилей и общественного транспорта».