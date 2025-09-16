В Иреване осознают взаимное влияние азербайджано-армянской и армяно-турецкой нормализации

Армяно-азербайджанское урегулирование и нормализация армяно-турецких отношений являются отдельными друг от друга процессами, заявил спепредставитель РА по армяно-турецкой нормализации, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

«Однако, это не означает, что они (эти процессы) не оказывают взаимного влияния друг на друга. Очевидно, что все эти страны находятся в одном регионе и могут влиять друг на друга», - отметил Рубинян.

По его словам, в Иреване уверены, что прогресс в процессе нормализации отношений с Турцией однозначно и несомненно окажет позитивное влияние также на процесс между Арменией и Азербайджаном.

Вице-спикер подчеркнул, что в Армении также не сомневаются в том, что колоссальный прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, который был зафиксирован 8 августа в Вашингтоне, также окажет положительно повлияет на нормализацию отношений между Арменией и Турцией, и состоявшаяся недавно его встреча с турецким спецпредставителем Сердаром Кылычем стала залогом всего этого.

На днях глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что как только будет подписано окончательное соглашение между Баку и Иреваном, Турция «быстро нормализует отношения с Арменией».

Спецпредставители Армении и Турции Рубинян и Кылыч 12 сентября провели в Иреване 6-ю по счету встречу.

Источник: Новости-Армения