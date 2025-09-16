В Баку за нарушения приостановлена работа развлекательного клуба - ФОТО - ВИДЕО
Служба государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям приостановила деятельность развлекательного клуба в Баку.
Как сообщили в МЧС, во время проверки в развлекательном клубе "Decapo", расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Зейналабдина Тагиева, 2, были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности, передает 1news.az.
Эти нарушения создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.
Учитывая вышеизложенное, было принято решение о приостановлении деятельности данного клуба.
