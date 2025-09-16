МИД Израиля назвал доклад ООН о предполагаемом геноциде в Газе «ложью ХАМАС»
Израиль категорически отвергает доклад международной комиссии ООН, в котором утверждается о геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газа.
Об этом говорится в заявлении израильского МИД, в котором сам доклад назван «ложью ХАМАС».
По мнению израильской стороны, комиссию, готовившую этот документ, следует немедленно распустить.
«Доклад полностью основан на отмытой и неоднократно повторяемой лжи ХАМАС. Эти измышления уже были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA (Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата, действующий при израильском Университете Бар-Илан), которое опровергло ложные утверждения о геноциде - все до единого. Само собой разумеется, что три автора доклада не предприняли никаких попыток опровергнуть очевидные выводы исследования BESA», - полагают в израильском МИД.
Источник: ТАСС