Малейка Аббасзаде назвала самые проблемные предметы на экзаменах

Самые низкие результаты на экзаменах наблюдаются по географии и химии.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила глава Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в интервью газете «Халг».

М.Аббасзаде подчеркнула, что по иностранным языкам, в частности по английскому, за последние 3-4 года наблюдается быстрый прогресс. По I группе показатели по английскому языку составляют более 50%, по II группе - 43,26%, по III группе - 53,36%.

"При сравнении азербайджанского и русского секторов мы можем сказать, что показатели азербайджанского сектора выше по всем предметам, кроме английского языка. В русском секторе показатели по английскому языку последовательно составляют примерно 63%, 58%, 62%, 74% и 59%. Следует учесть, что русский сектор в основном в городских школах, тогда как азербайджанский сектор во множестве сельских школ. Самые низкие результаты наблюдаются по географии. Результаты показывают, что по географии средний показатель по II группе составляет 28,68%, а по III группе - около 15,5%, что является очень низким уровнем".

Глава ГЭЦ отметила, что одним из предметов, вызывающих серьёзную обеспокоенность, является химия:

"В I группе, которую чаще всего выбирают абитуриенты, есть много специальностей, связанных с этим предметом. Средний показатель по I группе составляет 24,18%, а по IV группе - 49,17%, то есть, разница между группами составляет около 25%. Существующие результаты ещё не являются удовлетворительными и нуждаются в улучшении".

Председатель добавила, что процент правильных ответов по физике в I группе составляет 33,29%, что является довольно низким показателем, и по математике ситуация аналогичная.

М.Аббасзаде подчеркнула, что, согласно результатам этого года, общее качество по предметам стабильное, и в некоторых областях, особенно по предмету «язык обучения», наблюдается рост.