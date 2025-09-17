Летающие автомобили столкнулись в Китае - ВИДЕО

Во вторник во время репетиции авиашоу в Чанчуне, провинция Цзилинь, произошло столкновение двух летающих автомобилей, в результате которого один из пилотов получил травмы, а один из аппаратов упал на землю и загорелся.

На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях и китайских государственных СМИ, видно, как из одного из летающих автомобилей поднимаются клубы дыма, в то время как пожарные и бригады скорой помощи стремительно направляются к месту происшествия.

Инцидент произошёл днём во время подготовки к пятидневному авиашоу, которое должно было стартовать в пятницу. Летающие автомобили, представленные на шоу, представляют собой электрические аппараты с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL), разработанные компанией Xpeng Aeroht — дочерним предприятием китайского производителя электромобилей Xpeng

