Дорожная полиция назвала виновных в авариях в Баку - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана (ЦИУТ) назвал причиной двух недавних ДТП в Баку нарушения как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей.

Как передает 1news.az, по данным ЦИУТ, пешеход, не использующий переход, создает угрозу не только для себя, но и для всех участников дорожного движения. В частности, ДТП, произошедшее вчера вечером на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе, могло быть спровоцировано пешеходом, который переходил дорогу в двух метрах от надземного перехода, что создало аварийную ситуацию. Одновременно водитель не соблюдал необходимую дистанцию.

Второй инцидент произошел вчера днем у транспортного узла «28 Мая». Там женщину сбил автобус, когда она внезапно выбежала из-за стоящего транспорта, пытаясь пересечь дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД обращается к водителям и пешеходам с призывом соблюдать правила:

Пешеходы обязаны использовать переходы, не перебегая дорогу в неустановленных местах.

Водители должны снижать скорость у переходов, соблюдать дистанцию и уступать пешеходам.

ЦИУТ также отмечает, что пешеходы, нарушающие правила, несут административную ответственность.

За первые 8 месяцев текущего года в отношении таких нарушителей было составлено 24 519 протоколов.