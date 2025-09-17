Ряд госучреждений перешли в онлайн-режим

Сотрудники госучреждений, размещающихся в Доме правительства, в течение пяти дней будут работать в онлайн-режиме.

Данную информацию “Qafqazinfo” подтвердили в самих учреждениях.

Причиной этого стала ограничение движения в связи с проведением гонок "Формулы-1".

Так как Дом правительства находится в основной зоне проведения соревнований, доступ в здание до 22 сентября будет ограничен.

В Доме правительства функционируют Министерство культуры, Министерство энергетики, Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена), Госкомитет по делам семьи, женщин и детей и Региональная служба водной мелиорации при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана.