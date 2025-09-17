КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Казахстанская национальная нефтегазовая компания КазМунайГаз возобновила экспорт нефти по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан.

Как сообщили казахстанские медиа, 13 сентября из порта Актау была отгружена партия объемом 8,8 тыс. тонн кашаганской нефти. Следующая поставка по этому маршруту запланирована на 20 сентября.

Поставки по системе БТД временно приостанавливались в августе текущего года.

Согласно данным компании, за 8 месяцев 2025 года объем транспортировки казахстанской нефти в направлении БТД составил 0,9 млн тонн.

Соглашение о транзите нефти между КазМунайГаз и Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR было подписано в 2022 году. В 2024 году стороны договорились о поэтапном увеличении объемов прокачки через территорию Азербайджана.

Источник: «Ак Жайык»