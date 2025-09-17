 Лукашенко назвал своей главной задачей не допустить эскалации с Польшей | 1news.az | Новости
Лукашенко назвал своей главной задачей не допустить эскалации с Польшей

First News Media15:00 - Сегодня
Президент Александр Лукашенко заявил, что Варшава давно пытается спровоцировать Минск, и назвал своей главной задачей не допустить эскалации с Польшей.

Об этом сообщило агентство БелТА.

На встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, Лукашенко, в частности, упомянул о реакции в Польше на белорусско-российские учения "Запад-2025". "Это было мое личное решение - отойти от границы (перенести учения вглубь страны - прим. ТАСС). Не провоцировать их", - заявил президент.

Тем не менее, констатировал он, польская сторона нашла повод для закрытия границы с Беларусью. "Они давно ищут, на чем тут спровоцировать. Но не получается. Мы безвиз [вводим]: "Пожалуйста, приезжайте!" А они выстраивают стену на границе. И еще и закрывают границу, - обратил внимание белорусский лидер. - Им что-то надо. Моя главная задача - не допустить [эскалации]. Причин быть не должно".

По словам Лукашенко, он всегда старался сделать все для того, чтобы у Беларуси были хорошие отношения с Польшей и странами Балтии. "Я всегда к этому стремился. С меня взятки гладки. Я всегда готов к этому", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может произойти улучшение отношений с этими государствами.

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Беларусью в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Беларуси назвали это решение Варшавы «безосновательным и антинародным». В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Беларусью и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.

