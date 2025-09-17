Кадры наезда автобуса в центре Баку на женщину - ВИДЕО

16 сентября около 17:00 в транспортном узле перед станцией метро «28 Мая» произошёл несчастный случай.

Как сообщает 1news.az, принадлежащий ООО «Bakubus» автобус сбил женщину, которая внезапно вышла на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

Пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Выяснилось, что ею является Ляман Гараева, 1976 года рождения.

По данному факту ведётся расследование.

Представляем кадры момента наезда на пешехода: