В Польше обнаружили очередной упавший дрон

Очередной упавший дрон обнаружен в Польше, сообщает полиция Замостья на юго-востоке страны.

"Сегодня в 10:59 (111.59 мск) в комендатуру полиции Замостья поступило сообщение об обнаружении предмета в лесном массиве у населенного пункта Станислава, гмина Ситно. Мы взяли территорию под охрану и уведомили соответствующие службы и окружную прокуратуру Люблина", - говорится в сообщении.

Ранее власти Польши сообщали об обнаружении обломков 17 дронов.

