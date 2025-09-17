В Турции заложен фундамент нового комплекса МИД - ВИДЕО

В Анкаре проходит церемония закладки фундамента нового комплекса Министерства иностранных дел Турции.

В церемонии принимает участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент выступает на мероприятии с речью. Соответствующая публикация размещена в аккаунте главы Турецкого государства в соцсетях.

Говоря о принципах турецкой дипломатии, президент отметил, что язык дипломатии Турции — это вежливость, а внешняя политика страны ориентирована на мир. «Но это не означает, что мы будем молчать или отступать перед проявлениями наглости. Мы и сегодня, и завтра будем твердо противостоять тем, кто стремится утопить наш регион в море крови и разжигает нестабильность»,- заявил президент Эрдоган.

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni https://t.co/yT10cotPxO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2025

Источник: Anadolu