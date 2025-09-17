 Выдержат ли эскалаторы бакинского метро растущий поток пассажиров? – Официальный ответ | 1news.az | Новости
Общество

Выдержат ли эскалаторы бакинского метро растущий поток пассажиров? – Официальный ответ

Фаига Мамедова17:07 - Сегодня
Транспортная система Баку проходит серьёзную проверку на устойчивость. Автомобильные пробки в столице становятся всё более серьёзной проблемой для горожан, что вынуждает многих переходить на общественный транспорт - особенно активно используется метрополитен.

В часы пик эскалаторы работают на пределе: оба прохода - правый и левый - полностью заполняются пассажирами. Такая ситуация вызывает у горожан закономерные опасения - выдержат ли устройства столь высокую нагрузку, и не приведёт ли это к техническим сбоям или инцидентам?

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Bizim.Media в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» дали официальный комментарий.

«Независимо от пассажиропотока, каждый эскалатор имеет строго рассчитанные параметры вместимости. Все устройства спроектированы в соответствии с инженерными нормами, и поводов для беспокойства нет. Техническое обслуживание проводится регулярно, даже при отсутствии неисправностей. Кроме того, каждый эскалатор проходит технический осмотр после преодоления дистанции в 150 тысяч километров», — сообщили в Бакметрополитене.

