Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке - ФОТО

Президент США Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп начали в среду официальный визит в Великобританию: они прибыли в Виндзорский замок, где на торжественной церемонии их приветствовали король Великобритании Карл III и королева Камилла, сообщает в среду Sky News.

Сначала у вертолета президента и первую леди США встретили принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин. Они обменялись рукопожатиями. Затем президента США проводили к королю и королеве.

По случаю визита Трампа и его супруги прошел салют. Прозвучали гимны США и Великобритании в исполнении военного оркестра.

Трамп принял участие в смотре почетного караула. Прошел военный парад с участием кавалерии и военного оркестра.

Позднее в среду состоится обед президента и первой леди США с членами королевской семьи Великобритании.

Затем Трамп посетит с супругой Капеллу Святого Георгия в Виндзорском замке для возложения цветов к могиле королевы Елизаветы II.

Далее президент и первая леди США посетят воздушный парад с участием британской пилотажной группы "Красные стрелы" и истребителей F-35.

Вечером в Виндзорском замке пройдет торжественный банкет.

Трамп и его супруга прибыли в Великобританию накануне вечером, они переночевали в резиденции посла США в Великобритании.

В четверг у Трампа запланированы переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером.

Источник: Интерфакс