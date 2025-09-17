 Грузия потребуют ответа от Украины за недружественные шаги | 1news.az | Новости
Грузия потребуют ответа от Украины за недружественные шаги

First News Media17:33 - Сегодня
Власти Грузии потребуют ответа от руководства Украины за совершенные недружественные шаги, когда окончится военный конфликт в этой стране.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передают грузинские СМИ.

Ранее правоохранительные органы задержали в Грузии двух украинцев за ввоз из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию на грузовике 2,4 кг взрывного вещества гексогена. По данным следствия, водителю на украинской территории взрывчатку передали представители Службы безопасности Украины. В своих показаниях водитель грузовика заявил, что взрывчатку планировалось доставить в Россию, но спецслужбы Грузии говорят, что на это ничего не указывает. По данным следствия, гексоген планировалось доставить в один из районов Тбилиси - Авлабар. Дальнейшие цели ввоза взрывчатки пока неизвестны.

"Придет время, эта война завершится и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы - ввезти в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?" - заявил Папуашвили журналистам.

