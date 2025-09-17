США призвали ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из сырья РФ из Индии и Турции

США считают, что страны ЕС должны прекратить импортировать как сжиженный природный газ из России, так и индийские и турецкие нефтепродукты, произведенные из российского сырья, чтобы полностью отказаться от энергоносителей из РФ и перейти на американские нефть и СПГ.

Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

Такую позицию Райт изложил в интервью порталу Euractiv, который передал его слова в косвенной речи. Как отмечает портал, аналитики называют эти планы нереалистичными.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту США Дональду Трампу, что ЕС полностью запретит любой импорт российских энергоресурсов в страны сообщества и закупит американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестирует $600 млрд в экономику США.

Источник: ТАСС