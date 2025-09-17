 СМИ ОАЭ: Визит Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан – еще один вклад в укрепление двусторонних отношений | 1news.az | Новости
Политика

СМИ ОАЭ: Визит Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан – еще один вклад в укрепление двусторонних отношений

First News Media18:15 - Сегодня
СМИ ОАЭ: Визит Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан – еще один вклад в укрепление двусторонних отношений

Визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан, его встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и мероприятия, проведенные в городе Шуша, оказались в центре внимания медиа этой страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, официальное информационное агентство WAM, Emarat Al Youm, Sharjah24, Alkhaleej, Nabd Khalij и другие газеты и порталы опубликовали материалы о встрече глав государств один на один, об осмотре в Шуше памятников известным азербайджанским деятелям Натаван, Бюльбюля и Узеиру Гаджибейли, расстрелянным армянскими оккупантами. До внимания читателей было доведено, что в результате вмешательства общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева эти памятники были выкуплены у Армении и доставлены в нашу страну. Скульптуры, хранившиеся некоторое время в Баку во дворе Музея искусств, после освобождения города Шуша от оккупации были возвращены на прежнее место.

Медиа ОАЭ также опубликовали новость о посещении Президентом ОАЭ Шушинского филиала Национального музея ковра и ознакомлении с ходом строительных работ в Новой Шушинской мечети. Было отмечено, что эта мечеть, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году, будет отличаться как образец современной архитектуры в историческом городе, каковым является Шуша. В соответствии с поручением главы нашего государства, форма мечети будет отражать цифру 8, что, в свою очередь, символизирует день освобождения города Шуша от оккупантов - День Победы. Два минарета мечети будут отображать число 11. Это - символ освобождения города Шуша и Карабаха от оккупации в одиннадцатом месяце. Фасад мечети, построенной в верхней части города, будет украшен геометрическими узорами, схожими с орнаментами минаретов древней Шушинской мечети. В материалах подчеркивается, что визит Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан является очередным шагом на пути к укреплению отношений между двумя дружественными странами.

Информационное агентство WAM разместило на своем сайте видео, на котором главы государств наблюдают за шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю. Отмечается, что Президент Азербайджана подарил главе Объединенных Арабских Эмиратов карабахского скакуна по кличке «Эргюнеш».

