Евросоюз ужесточает контроль над соцсетями

Европейская комиссия намерена во второй половине 2026 года представить Европарламенту и Совету ЕС законопроект, направленный на усиление регулирования социальных сетей.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт в интервью порталу Nikkei Asia.

По словам Макграта, инициатива направлена на устранение пробелов в действующем законодательстве, особенно в сфере защиты интернет-пользователей. «Особое внимание будет уделено детям и уязвимым группам, а также выявленным недостаткам в защите потребителей в цифровом пространстве», — отметил он.

Ожидается, что новый закон охватит те аспекты работы соцсетей, которые не регулируются текущими нормами. В частности, речь идёт о борьбе с вызывающими привыкание элементами дизайна — такими как автоматическое воспроизведение видео и вводящие в заблуждение предложения о скидках.