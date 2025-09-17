 Евросоюз ужесточает контроль над соцсетями | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Евросоюз ужесточает контроль над соцсетями

First News Media19:45 - Сегодня
Евросоюз ужесточает контроль над соцсетями

Европейская комиссия намерена во второй половине 2026 года представить Европарламенту и Совету ЕС законопроект, направленный на усиление регулирования социальных сетей.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт в интервью порталу Nikkei Asia.

По словам Макграта, инициатива направлена на устранение пробелов в действующем законодательстве, особенно в сфере защиты интернет-пользователей. «Особое внимание будет уделено детям и уязвимым группам, а также выявленным недостаткам в защите потребителей в цифровом пространстве», — отметил он.

Ожидается, что новый закон охватит те аспекты работы соцсетей, которые не регулируются текущими нормами. В частности, речь идёт о борьбе с вызывающими привыкание элементами дизайна — такими как автоматическое воспроизведение видео и вводящие в заблуждение предложения о скидках.

Поделиться:
368

Актуально

Повестка Президента

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Общество

В Губе обнаружены человеческие останки - ФОТО

В мире

В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

Общество

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

В мире

Зеленский: Цена одного года войны - 120 млрд долларов

Евросоюз ужесточает контроль над соцсетями

Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

Зеленский на следующей неделе посетит США

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В России заявили о необходимости лишить Пугачеву звания народной артистки

Кит Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Трамп заявил, что американский активист Кирк умер после покушения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Камбоджи - ФОТО

Сегодня, 21:20

В Азербайджане планируется создать новое медучреждение и реабилитационные центры для борьбы с наркоманией

Сегодня, 21:00

В Губе обнаружены человеческие останки - ФОТО

Сегодня, 20:40

Официальная страница Лиги чемпионов УЕФА сделала публикацию о Гурбане Гурбанове - ФОТО

Сегодня, 20:20

Зеленский: Цена одного года войны - 120 млрд долларов

Сегодня, 20:00

Евросоюз ужесточает контроль над соцсетями

Сегодня, 19:45

Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

Сегодня, 19:30

Около 300 СМИ будут освещать Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025

Сегодня, 19:15

Часть столичного района останется без газа

Сегодня, 19:00

Зеленский на следующей неделе посетит США

Сегодня, 18:45

БГУ вошел в рейтинг QS Business Masters

Сегодня, 18:30

СМИ ОАЭ: Визит Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан – еще один вклад в укрепление двусторонних отношений

Сегодня, 18:15

Распоряжение Президента: В Азербайджане будет отмечено 150-летие Фатали хана Хойского

Сегодня, 17:56

В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

Сегодня, 17:54

США призвали ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из сырья РФ из Индии и Турции

Сегодня, 17:49

Поддержал ли Азербайджан возвращение РФ на международные турниры по футболу?

Сегодня, 17:35

Грузия потребуют ответа от Украины за недружественные шаги

Сегодня, 17:33

На каком этапе подготовка к гонкам Гран-при «Формулы-1»? - ВИДЕО

Сегодня, 17:30

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке - ФОТО

Сегодня, 17:28

Поезд Баку-Габала-Баку меняет расписание

Сегодня, 17:17
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30