Зеленский: Цена одного года войны - 120 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что главная цель Украины — завершение войны, однако в случае затягивания боевых действий «план Б» предусматривает ежегодное финансирование на уровне 120 млрд долларов, пишет УНН со ссылкой на заявление Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

"Цена этой войны, по состоянию на сейчас, и вызовы, которые у нас есть сейчас... цена одного года это 120 млрд долларов. 60 млрд – дает украинский бюджет, а еще 60 – мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну, в любом случае «план А» – это завершить войну. «План Б» - 120 млрд долларов. Я не говорю, что во времена мира или во время прекращения огня и действия гарантий безопасности нам нужно будет так много средств в течение 10 лет, но вы должны понимать объем этого вопроса", - сказал Зеленский.