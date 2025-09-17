США возобновят экзамен по истории для претендентов на гражданство

Правительство США восстанавливает тест для иностранных граждан, подающих заявление на получение гражданства США, с целью проверки их знаний об истории и принципах правительства Соединённых Штатов.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США.

«Министерство внутренней безопасности США и Служба гражданства и иммиграции восстанавливают экзамен на гражданство 2020 года. Иностранцы должны продемонстрировать знания и понимание основ истории США, а также принципов и форм устройства правительства в соответствии с законодательными требованиями», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что новые требования не меняют существующие тесты по английскому языку, которые включают навыки чтения, письма, говорения и понимания.

Отмечается, что данный экзамен действовал с 1 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года. Позже администрация США вернула экзамены для иностранных граждан к версии 2008 года.

Стоит отметить, что в обновлённом тесте, который будет применяться в 2025 году, иностранцам будет предложено 20 дополнительных вопросов, из которых необходимо правильно ответить как минимум на 12.