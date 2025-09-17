Польша призвала ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года
Польша призвала страны Европейского союза полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2026 года.
Об этом стало известно из письма, с которым ознакомилось издание The Guardian.
Инициатива направлена на «прекращение финансирования российской военной машины».
В письме, направленом другим министрам энергетики ЕС вскоре после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, Мотыка подчеркнул, что текущая международная обстановка требует скоординированных действий, а отказ от российской нефти позволит укрепить устойчивость европейских экономик.
Министр предложил установить чёткий график отказа от поставок, обременённых политическими и стратегическими рисками, а также внедрить компенсационные механизмы для стран, наиболее зависимых от российских энергоносителей. Среди предложенных мер — обеспечение доступа к альтернативным источникам нефти в случае перебоев.