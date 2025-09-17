 Польша призвала ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года | 1news.az | Новости
Польша призвала ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года

First News Media23:00 - Сегодня
Польша призвала ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года

Польша призвала страны Европейского союза полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2026 года.

Об этом стало известно из письма, с которым ознакомилось издание The Guardian.

Инициатива направлена на «прекращение финансирования российской военной машины».

В письме, направленом другим министрам энергетики ЕС вскоре после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, Мотыка подчеркнул, что текущая международная обстановка требует скоординированных действий, а отказ от российской нефти позволит укрепить устойчивость европейских экономик.

Министр предложил установить чёткий график отказа от поставок, обременённых политическими и стратегическими рисками, а также внедрить компенсационные механизмы для стран, наиболее зависимых от российских энергоносителей. Среди предложенных мер — обеспечение доступа к альтернативным источникам нефти в случае перебоев.

