Обвалился морской экспорт российской нефти

Морской экспорт российской нефти за неделю, завершившуюся 14 сентября, сократился на 934 тыс. баррелей в сутки, опустившись до 3,18 млн баррелей.

Это самое значительное снижение с июля 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов.

Резкое падение объемов связано с атаками беспилотников на порты Балтийского моря. В порту Приморск были повреждены два танкера, а порт Усть-Луга отправил лишь половину объема по сравнению с предыдущей неделей. Эксперты не исключают, что снижение связано с ударами по трём насосным станциям, обеспечивающим поставки нефти на терминал.

Несмотря на недельное падение, средний показатель экспорта за четыре недели немного вырос — с 3,42 млн до 3,46 млн баррелей в сутки. Однако этот результат обеспечен более высокими объемами в предыдущие периоды.