В Гядабее приостановлена деятельность пункта сжиженного газа - ФОТО - ВИДЕО

В Гядабее приостановлена деятельность пункта заправки сжиженным газом.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору продолжает осуществлять необходимые меры в пределах своих полномочий для обеспечения безопасности в промышленности и горнодобывающей отрасли.

В рамках этой деятельности инспекторы агентства провели плановую проверку на пункте заправки сжиженным газом, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Эльнуру Вахид оглу Искендерову, который находится в селе Дюзьорд Гядабейского района. В ходе проверки были выявлены нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья людей.

В частности, было установлено, что не проводилась периодическая проверка предохранительных клапанов и манометров, установленных на одном из эксплуатируемых резервуаров пункта, а также не были проведены полные технические осмотры одного резервуара с истёкшим сроком эксплуатации.

Учитывая, что выявленные нарушения не могли быть устранены немедленно и создавали угрозу для жизни и здоровья людей, эксплуатация пункта была приостановлена сотрудниками агентства. Один экземпляр акта, составленного для устранения нарушений, был передан владельцу.