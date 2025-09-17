ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение

ТуранБанк, один из ведущих банков в сфере финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Азербайджане, продолжил сотрудничество с международными финансовыми институтами и подписал кредитное соглашение с престижным Банком торговли и развития ОЭС на сумму 5 миллионов евро сроком на 5 лет для расширения финансирования ММСП.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса в стране, что еще больше расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Для информации следует отметить, что это уже пятое соглашение, подписанное между ТуранБанк и Банком торговли и развития ОЭС. Таким образом, в предыдущие годы Банк привлекал финансовые ресурсы от вышеупомянутого финансового института для финансирования малого и среднего бизнеса и торговли.

Банк торговли и развития ОЭС, членом которого также является Азербайджан, поддерживает устойчивое экономическое развитие и региональную интеграцию как в государственном, так и в частном секторах, удовлетворяя финансовые потребности различных секторов в странах региона. К вашему сведению, ТуранБанк успешно развивает сотрудничество в сфере привлечения международных кредитных линий для финансирования микро-, малых и средних предприятий. Банк сотрудничает с такими авторитетными финансовыми институтами, как Азиатский банк развития (АБР), Микрофинансовый фонд EMF, Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Инвестиционный фонд Incofin, Фонд Blue Orchard и др., тем самым внося весомый вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора.

Работая с 1992 года, Банк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 22 точках продаж. Подробную информацию о продуктах и ​​услугах Банка вы можете получить, посетив его официальный сайт или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

