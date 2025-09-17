Пашинян определился с кандидатурой нового католикоса

Премьер-министр Никол Пашинян решил поддержать кандидатуру священника монастыря Ованнаванка Арама Асатряна на возможных выборах Католикоса всех армян, инициированных им самим для устранения от поста Гарегина II, пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на источники в «Гражданском договоре».

По данным издания, Пашинян уже имеет чёткую позицию по поводу представления Асатряна как «преследуемого» Церковью и готов любыми способами довести его до католикосского престола.

Представители власти называют Асатряна преследуемым «бывшими» и всячески опекают его, намереваясь включить в предстоящие процессы. «Он единственный священнослужитель, который нарушает жёсткое единство Армянской Апостольской Святой Церкви и критикует духовного лидера», — говорится в публикации.

Газета добавила, что вопрос смещения Католикоса частично отошёл на второй план из-за выборов нового правления партии «Гражданский договор», которые стали для властей приоритетом.

По данным источников, в ближайшее время Пашинян снова начнёт настаивать на отставке Гарегина II, завершит работу совета, формируемого из «прочитавших Библию», и дальше уже будут предпримет конкретные шаги.

1 сентября Асатрян на своей странице в Facebook написал о существующих, по его мнению, проблемах внутри армянской церкви. 2 сентября он сообщил, что столкнулся с попытками давления, включая звонки, угрозы и намёки с целью заставить его замолчать. 10 сентября Пашинян, комментируя ситуацию, заявил, что готов поддержать священника Асатряна и других священников, поднимающих важные вопросы, касающиеся состояния и роли церкви в обществе. 12 сентября Арагацотнская епархия обвинила священника в искажении церковного канона и подвергла его дисциплинарному взысканию.