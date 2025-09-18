Еврокомиссар: ЕС поддерживает прочный мир на Южном Кавказе и готов к взаимодействию

Европейский Союз поддерживает прочный мир в регионе Южного Кавказа и готов к взаимодействию.

Об этом на своей странице в Х написала находящаяся в Азербайджане комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Она назвала прошедшую сегодня встречу с Президентом Ильхамом Алиевым открытой и продуктивной.

«Мы обсудили наши отношения, уделив особое внимание взаимодействию. Я также поздравила Президента с подписанием мирного соглашения в Вашингтоне», - написала еврокомиссар.