Еврокомиссар: ЕС поддерживает прочный мир на Южном Кавказе и готов к взаимодействию
Европейский Союз поддерживает прочный мир в регионе Южного Кавказа и готов к взаимодействию.
Об этом на своей странице в Х написала находящаяся в Азербайджане комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.
Она назвала прошедшую сегодня встречу с Президентом Ильхамом Алиевым открытой и продуктивной.
«Мы обсудили наши отношения, уделив особое внимание взаимодействию. Я также поздравила Президента с подписанием мирного соглашения в Вашингтоне», - написала еврокомиссар.
