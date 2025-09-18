Пакистан может вступить в БРИКС

Пакистан может присоединиться к БРИКС в ходе ежегодного саммита объединения в 2026 году.

Об этом сообщила газета Business Recorder со ссылкой на эксперта и источники в дипломатических кругах.

По оценкам экономиста Мехмудула Хасана Хана, вхождение Пакистана в организацию в качестве полноправного члена предоставит Исламабаду новые возможности для дальнейшего расширения экономического партнерства с ее участниками, увеличения притока прямых иностранных инвестиций и диверсификации торговых связей, а также будет способствовать индустриализации, цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Источник: ТАСС