В Баку обсудили важность азербайджанского языка в госуправлении - ФОТО

17 сентября 2025 года Министерство юстиции Азербайджанской Республики и Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики совместно организовали просветительское мероприятие.

Оно было посвящено правильному использованию азербайджанского литературного языка и укреплению культуры речи в государственном управлении.

Как передает 1news.az, на мероприятии, прошедшем в Академии юстиции, обсуждались такие темы, как сохранение азербайджанского языка, расширение его использования в условиях глобализации, правильное применение норм литературного языка в общении с общественностью, формирование профессионального стиля.

Заместитель председателя ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», заслуженный артист Азербайджана, тележурналист и режиссёр Рафиг Гашимов выступил с речью, в которой подчеркнул важность правильного применения азербайджанского литературного языка в государственном управлении.

Он отметил, что грамотная и понятная профессиональная коммуникация имеет важное значение как для общения с гражданами, так и для формирования общественного мнения. Проводимые в этом направлении просветительские мероприятия и тренинги помогают сотрудникам совершенствовать свои языковые знания, предотвращать стилистические ошибки и сохранять нормы азербайджанского литературного языка.

Проректор Академии юстиции Эльчин Халафов, пресс-секретарь Аудиовизуального совета Талех Гулиев и руководитель пресс-службы Министерства юстиции Ляман Гусейнзаде в своих выступлениях также отметили важность строгого соблюдения норм азербайджанского литературного языка.

В ходе интерактивной дискуссии участники мероприятия получили ответы на свои вопросы и информацию о правильном применении норм литературного языка и сохранении культуры речи. В мероприятии также приняли участие представители Министерства экономики, а также Министерства науки и образования.