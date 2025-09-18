 Россия и Украина обменялись телами погибших | 1news.az | Новости
В мире

Россия и Украина обменялись телами погибших

First News Media16:10 - Сегодня
Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия и Украина провели первый за месяц обмен телами погибших.

Информацию об этом подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Украине были переданы останки 1000 военнослужащих, России - 24.

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил получение тел.

Там сообщили, что в ближайшее время начнется их идентификация.

О последнем обмене сообщилось 19 августа. Руководитель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский тогда говорил, что Россия тогда передала Украине останки 1000 военнослужащих ВСУ в обмен на 19 тел российских солдат.

Договоренности об обменах были достигнуты в ходе стамбульских переговоров в начале лета. К середине июня Украине были переданы останки более 6 тыс. погибших солдат ВСУ.

Параллельно проходили обмены пленных и тяжело раненых. 23 июля была достигнута договоренность о том, что каждая сторона передаст не менее 1200 человек.

Источник: РБК



