МИД РФ: Пока Армения не проявила готовности вернуться в ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исходит из заявлений Еревана о том, что участие Армении в работе организации заморожено.

Об этом 18 сентября сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян в интервью ТАСС.

«Мы исходим из того, что Армения остаётся членом ОДКБ со всеми вытекающими обязательствами и правами.

Решать относительно формата участия в мероприятиях организация Ереван должен сам, ничего не навязывается.

Мы учитываем позицию, озвученную руководством Армении: участие в работе ОДКБ „заморожено“», — отметил дипломат, отвечая на вопрос о возможном участии Армении в мероприятиях ОДКБ до конца года.

При этом, комментируя вопрос о том, сигнализировал ли Ереван о готовности возобновить работу в рамках организации после достижения договорённостей с Баку, Агасандян подчеркнул: «Думаю, вопрос относительно участия Армении в работе ОДКБ нужно адресовать самому Еревану. Вы знаете официальную позицию Армении, которая неоднократно высказывалась. Пока, насколько мне известно, изменений нет».