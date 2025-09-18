Пограничный корабль РФ зайдет в порт Баку

23-25 сентября состоится заход пограничного сторожевого корабля "Расул Гамзатов" ФСБ России в порт Баку. Визит осуществляется в рамках утвержденных планов двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, в программу мероприятий включены контакты по линии погранслужб России и Азербайджана. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и уделят особое внимание акватории Каспийского моря. Захарова также отметила, что такой визит российских пограничников демонстрирует взаимный настрой государств на продолжение взаимодействия в сфере безопасности.