Замруководителя администрации президента России подал в отставку

First News Media17:42 - Сегодня
Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак подал в отставку, его прошение удовлетворено, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Ранее о том, что Козак на выходных написал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента по собственному желанию, сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Собеседник издания сказал, что «прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту».

Напомним, что издание The New York Times в начале августа со ссылкой на источники писало, что еще в 2022 году Козак советовал президенту Владимиру Путину не вторгаться в Украину, а в 2025 году предложил ему начать мирные переговоры, а также провести в России внутренние реформы, в том числе подчинить силовые структуры правительству.

