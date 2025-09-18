Великобритания тоже признает Палестину

Правительство Великобритании признает государственность Палестины после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание The Times.

По данным издания, британский премьер-министр Кир Стармер решил отложить признание до отъезда Дональда Трампа, чтобы избежать обсуждения этого вопроса на совместной пресс-конференции, запланированной на 18 сентября.

США выступают против официального признания Палестины. Дональд Трамп назвал такой шаг вознаграждением для палестинской группировки «Хамас», напавшей на Израиль в октябре 2023 года.

По информации The Times, Лондон планирует объявить о признании Палестины до начала заседания Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе. Палестину могут также признать Франция, Канада и Австралия.