В Израиле допустили раздел территории Газы с США

Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич заявил, что сектор Газа может стать «клондайком в сфере недвижимости».

Об этом сообщает ТАСС.

Министр рассказал, что еврейское государство уже ведет переговоры с США о разделе земли.

Они обсуждают возможность масштабного строительства после того, как территория будет зачищена.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его в Белый дом через две недели. Предварительно, встреча коснется ситуации с Газой.