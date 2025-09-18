Трамп объявил террористической организацией движение антифашистов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает американское движение антифашистов «Антифа» террористическим.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю «Антифа», больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией», — написал Трамп.

Президент США пригрозил расследованиями тем, кто финансирует это движение.

«Антифа» (сокращение от anti-fascist, «антифашисты») — разрозненное, децентрализованное антифашистское объединение, которое действует в США и не имеет признаков формальной организации.

Движение состоит из различных местных групп, активистов и сообществ в социальных сетях, которые координируются на местном либо региональном уровне.

Целью «Антифа» является противостояние фашизму, расизму, ультраправым движениям и неонацизму.

Объединение часто использует прямые действия (протесты, контрдемонстрации) для выражения своей позиции.

Трамп говорил о намерении признать «Антифа» террористической организацией еще во время своего первого президентского срока в 2020 году. Заявление он сделал на фоне массовых протестов, которые охватили страну после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Схожие заявление президент США делал в 2019 году на фоне готовящихся в Портленде (штат Орегон) акций с участием ультраправых и антифашистов.

В последние дни Трамп резко высказывался об убийстве своего соратника, праворадикального активиста Чарли Кирка. Оно произошло 10 сентября, политик получил огнестрельное ранение в шею и вскоре скончался.

На одной из гильз, выпущенных в Кирка, криминалисты нашли название итальянской народной песни «Bella Ciao», другая надпись гласила: «Эй, фашисты! Ловите!», со стрелкой вверх, стрелкой вправо и тремя стрелками вниз. На третьей гильзе была надпись «Если вы это читаете, вы гей LMAO».

В убийстве Кирка обвиняют 22-летнего Тайлера Робинсона, он сам сдался полиции.

Источник: РБК