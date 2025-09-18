Гран-при Азербайджана: дорожная полиция советует выбирать альтернативные маршруты

В связи с предстоящим «Гран-при Азербайджана Формулы-1 2025», который стартует уже завтра, Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратились к водителям с официальным предупреждением и рядом рекомендаций по организации движения.

Как сообщается, в дни проведения международного гоночного мероприятия движения на ряде улиц и проспектов будет частично ограничено. В связи с этим, с целью обеспечения безопасности и предотвращения заторов, водителям, въезжающим в город с южного направления, рекомендуется использовать альтернативные маршруты.

В частности, для поездок в центр столицы, в сторону кругов «Азнефть» и «Нефтчиляр», автомобилистам советуют с 14-го километра трассы Баку-Сальян направляться через Локбатанский круг и далее по Третьей внешней кольцевой дороге, двигаясь в сторону районов “20 Января” или “Ени Ясамал”.

Жителям 20-го участка и поселка Байыл, в свою очередь, предлагается использовать внутренние дороги, выходя на улицу Гурбана Аббасова, и далее — по улицам Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова.

Дорожная полиция также настоятельно рекомендует в период проведения “Формулы-1” ограничить использование личного транспорта в центре города и отдавать предпочтение общественному транспорту.

Джамиля Суджадинова