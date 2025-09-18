 Бразильские радиостанции почтили память Узеира Гаджибейли - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Бразильские радиостанции почтили память Узеира Гаджибейли - ФОТО

Фаига Мамедова10:20 - Сегодня
Бразильские радиостанции почтили память Узеира Гаджибейли - ФОТО

Одна из ведущих радиостанций Бразилии, «Новабразил», подготовила программу, посвященную основоположнику азербайджанской классической музыки, композитору Узеиру Гаджибейли, и Дню национальной музыки, отмечаемому в нашей стране 18 сентября.

Гостем программы, которую вела журналистка Барбара Линс, был посол Азербайджанской Республики в Бразилии Рашад Новруз.

Об этом 1news.az сообщили из посольства.

Посол Азербайджана рассказал слушателям об истории национальной культуры нашей страны, жизни и творчестве гениального композитора, а также о его неоценимом вкладе в профессиональную музыку нашего народа и ответил на вопросы журналистки.

Р.Новруз отметил, что У.Гаджибейли, чьё имя золотыми буквами вписано в историю искусства Азербайджана, не только был выдающимся всемирно известным композитором, но и оказал нашему народу неоценимую услугу как музыковед, публицист, драматург, педагог и общественный деятель.

Дипломат указал на то, что новаторские шаги У.Гаджибейли в профессиональном музыкальном искусстве заложили основу для инноваторства и прогрессивной композиторской школы не только в Азербайджане, но и на мусульманском Востоке в целом. Так, ярчайшим примером этому служит опера «Лейли и Меджнун» великого композитора, исполненная в Баку в 1908 году. В этой связи посол подчеркнул, что азербайджанский народ всегда с уважением и благодарностью вспоминает легендарного композитора, создателя первой в истории азербайджанской музыки оперы, первой музыкальной комедии и первых произведений в ряде других жанров.

Как в свою очередь отметила журналистка Б.Линс, несмотря на удалённость от Бразилии, Азербайджан, обладающий таким богатым национальным культурным наследием, вызывает интерес у бразильской общественности, и в ходе мероприятий COP29, состоявшихся в прошлом году, народы мира получили возможность лучше узнать эту могучую землю.

В завершение программы прозвучал симфонический мугам «Аразбары» – одно из незабываемых произведений гениального композитора. Аудитория радиостанции «Новабразил» – это в основном деятели культуры, но также политики, представляющие регионы страны, и бразильцы из более десятка провинций. Число слушателей программ, которые ежедневно выходят в прямой эфир, составляет 10.000 человек.

Компания «Радио Камара», вещающая из столицы Бразилии, также уделила эфирное время выдающемуся композитору и Дню национальной музыки в Азербайджане. 18 сентября в разное время дня в эфире прозвучали три произведения гениального Узеира Гаджибейли. Так, бразильским меломанам были представлены увертюра легендарного композитора из оперы «Кёроглу», увертюра из оперетты «Аршин мал алан» и симфонический мугам «Аразбары».

Напомним, что «Радио Камара» — это бразильская радиосеть в составе официальной общественной группы радио и телевидения Палаты депутатов Конгресса Бразилии. Её ежедневная аудитория включает более 500 парламентских политиков, а также тысячи граждан, следящих за политической динамикой страны.

Поделиться:
378

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам ...

Политика

Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан - ФОТО

Общество

Азербайджан ждёт неустойчивая погода

Общество

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

Общество

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

Деятели культуры и искусства посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В Баку потушен пожар в доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан ждёт неустойчивая погода

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

AZAL объявляет скидочную акцию ко дню туризма - ФОТО

Школьникам трудно понимать написанное в учебниках - министр

В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Последние новости

Пашинян: Открытие коммуникаций расширит сотрудничество с Китаем

Сегодня, 13:25

AFP: Израиль и Сирия заключат соглашение в сфере безопасности до конца года

Сегодня, 13:20

Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае - ФОТО

Сегодня, 13:15

Пашинян сказал, зачем гору Агрыдаг снимают со штампа в армянском паспорте

Сегодня, 13:08

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

Сегодня, 13:02

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения - ФОТО

Сегодня, 12:55

Деятели культуры и искусства посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 12:50

Пентагон разместил 35 тыс. военных на улицах городов США

Сегодня, 12:47

Макрон предоставит суду «научные доказательства», что его жена – женщина

Сегодня, 12:40

В Баку потушен пожар в доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:38

Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан - ФОТО

Сегодня, 12:30

Азербайджан ждёт неустойчивая погода

Сегодня, 12:20

Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

Сегодня, 12:15

FT: Европа расширяет официальные контакты с талибами

Сегодня, 12:12

В Азербайджане станет обязательной паспортизация энергоэффективности зданий

Сегодня, 11:55

Азербайджан увеличил квоты на перевозки для Украины

Сегодня, 11:45

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

Сегодня, 11:40

Судебный процесс над обвиняемыми в ряде преступлений гражданами Армении продолжится на следующей неделе

Сегодня, 11:35

Более 700 операций по витрэктомии восстановили зрение

Сегодня, 11:30

Президент ОАЭ поделился публикацией о визите в Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 11:27
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30