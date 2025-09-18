Бразильские радиостанции почтили память Узеира Гаджибейли - ФОТО

Одна из ведущих радиостанций Бразилии, «Новабразил», подготовила программу, посвященную основоположнику азербайджанской классической музыки, композитору Узеиру Гаджибейли, и Дню национальной музыки, отмечаемому в нашей стране 18 сентября.

Гостем программы, которую вела журналистка Барбара Линс, был посол Азербайджанской Республики в Бразилии Рашад Новруз.

Об этом 1news.az сообщили из посольства.

Посол Азербайджана рассказал слушателям об истории национальной культуры нашей страны, жизни и творчестве гениального композитора, а также о его неоценимом вкладе в профессиональную музыку нашего народа и ответил на вопросы журналистки.

Р.Новруз отметил, что У.Гаджибейли, чьё имя золотыми буквами вписано в историю искусства Азербайджана, не только был выдающимся всемирно известным композитором, но и оказал нашему народу неоценимую услугу как музыковед, публицист, драматург, педагог и общественный деятель.

Дипломат указал на то, что новаторские шаги У.Гаджибейли в профессиональном музыкальном искусстве заложили основу для инноваторства и прогрессивной композиторской школы не только в Азербайджане, но и на мусульманском Востоке в целом. Так, ярчайшим примером этому служит опера «Лейли и Меджнун» великого композитора, исполненная в Баку в 1908 году. В этой связи посол подчеркнул, что азербайджанский народ всегда с уважением и благодарностью вспоминает легендарного композитора, создателя первой в истории азербайджанской музыки оперы, первой музыкальной комедии и первых произведений в ряде других жанров.

Как в свою очередь отметила журналистка Б.Линс, несмотря на удалённость от Бразилии, Азербайджан, обладающий таким богатым национальным культурным наследием, вызывает интерес у бразильской общественности, и в ходе мероприятий COP29, состоявшихся в прошлом году, народы мира получили возможность лучше узнать эту могучую землю.

В завершение программы прозвучал симфонический мугам «Аразбары» – одно из незабываемых произведений гениального композитора. Аудитория радиостанции «Новабразил» – это в основном деятели культуры, но также политики, представляющие регионы страны, и бразильцы из более десятка провинций. Число слушателей программ, которые ежедневно выходят в прямой эфир, составляет 10.000 человек.

Компания «Радио Камара», вещающая из столицы Бразилии, также уделила эфирное время выдающемуся композитору и Дню национальной музыки в Азербайджане. 18 сентября в разное время дня в эфире прозвучали три произведения гениального Узеира Гаджибейли. Так, бразильским меломанам были представлены увертюра легендарного композитора из оперы «Кёроглу», увертюра из оперетты «Аршин мал алан» и симфонический мугам «Аразбары».

Напомним, что «Радио Камара» — это бразильская радиосеть в составе официальной общественной группы радио и телевидения Палаты депутатов Конгресса Бразилии. Её ежедневная аудитория включает более 500 парламентских политиков, а также тысячи граждан, следящих за политической динамикой страны.