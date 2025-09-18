Международный аэропорт Гейдар Алиев обратился к пассажирам в связи с «Формулой-1»

18 сентября 2025 года, Баку - В связи с проведением в Баку Formula 1 Гран-при Азербайджана 2025 ожидается введение ограничений дорожного движения на ряде улиц и проспектов.

Одновременно прогнозируется значительное увеличение числа иностранных гостей, прибывающих в нашу страну.

Об этом сообщили 1news.az из пресс-службы аэропорта.

В этой связи Международный аэропорт Гейдар Алиев обращается к пассажирам с рекомендацией заранее планировать свои поездки и выделять дополнительное время, чтобы вовремя и комфортно добраться до аэропорта.

Для удобного и беспрепятственного путешествия пассажирам советуется соблюдать следующие рекомендации:

Прибывать в аэропорт заранее: для своевременного прохождения процедур безопасности и регистрации необходимо быть в аэропорту как минимум за 2 часа до вылета.

Регистрироваться онлайн: чтобы сократить время ожидания, пройдите онлайн-регистрацию перед вылетом. Некоторые авиакомпании открывают регистрацию за 48 часов до рейса.

Пользоваться киосками саморегистрации и сдачи багажа (self check-in; baggage drop-off): это позволит избежать длинных очередей у стоек регистрации и ускорить процесс.

Заранее уточнять информацию о терминале: проверьте в электронном билете или на официальном сайте авиакомпании, из какого терминала выполняется ваш рейс.

Пользоваться сервисом «Аэроэкспресс»: от станции метро «28 Мая» можно быстро и без пробок добраться в аэропорт на общественном транспорте «Аэроэкспресс».

Соблюдать правила парковки: оставляйте транспортные средства только на официальных парковках.

В противном случае это может привести к блокировке проходов и созданию искусственных пробок.

Для кратковременной остановки (до 3 минут) пользуйтесь специальными зонами «drop-off».

Оплачивать парковку онлайн: для экономии времени используйте мобильные приложения AzParking, ABB, Birbank или платформу Tezödə. Первые 15 минут парковки бесплатны.

Пассажиры с особыми потребностями: если вам требуется дополнительная помощь, обратитесь в авиакомпанию минимум за 48 часов до вылета.

Отметим, что все службы Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения Formula 1 будут работать в усиленном режиме. Заблаговременно спланировав поездку, вы обеспечите себе комфортное, безопасное и беспрепятственное путешествие.