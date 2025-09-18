МИД: Грузия укрепляет безопасность через партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией

Ключевым приоритетом для властей в вопросах глобальной безопасности являются отношения с соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией, которые являются стратегическими партнерами для Грузии, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, передают грузинские СМИ.

Она подчеркнула ценность партнерства с каждой из этих стран и напомнила, что именно Тбилиси принял первую трехстороннюю встречу глав МИД. По ее словам, подобный формат сотрудничества будет продолжен и расширен.

"Когда речь идет о глобальной безопасности, в первую очередь, конечно же, следует начать с отношений с соседями, ведь для нас именно они являются главным приоритетом. У Грузии есть стратегическое партнерство с тремя соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией. Для нас очень ценны отношения со всеми тремя странами", – заявила Бочоришвили.

Глава МИД подчеркнула, что Грузия намерена быть полноценным участником обсуждений ключевых для региона вопросов безопасности и активно сотрудничает с партнерами в этом направлении. Она отметила, что уже состоялись визиты в Турцию, и отношения с Анкарой имеют особое значение, так как Турция является важным игроком в регионе и надежным партнером для Грузии.